Россия даст в долг другим странам триллион рублей
Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов за три года, пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020–2022 годы.
Минфин предусмотрел на эти цели $15,5 млрд.
В число крупных получателей кредитов могут войти Турция, Индия и Иран.
При этом отмечается, что деньги зарубежным странам требуются для завершения совместных проектов проектов с РФ.
Ранее сообщалось, что не менее 17 стран являются главными должниками России, взяв у нее около $27 млрд.