Россия даст в долг другим странам триллион рублей

Объем частных состояний в мире вырос на 1,9% до $122,8 трлн
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Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов за три года, пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020–2022 годы.

Минфин предусмотрел на эти цели $15,5 млрд.

В число крупных получателей кредитов могут войти Турция, Индия и Иран.

При этом отмечается, что деньги зарубежным странам требуются для завершения совместных проектов проектов с РФ.

Ранее сообщалось, что не менее 17 стран являются главными должниками России, взяв у нее около $27 млрд.