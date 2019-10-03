Россия даст в долг другим странам триллион рублей

Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов за три года, пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020–2022 годы.

Минфин предусмотрел на эти цели $15,5 млрд.

В число крупных получателей кредитов могут войти Турция, Индия и Иран.

При этом отмечается, что деньги зарубежным странам требуются для завершения совместных проектов проектов с РФ.

Ранее сообщалось, что не менее 17 стран являются главными должниками России, взяв у нее около $27 млрд.