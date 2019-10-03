Эксперты рассказали, как сэкономить на отоплении

Эксперты назвали способ, как избежать переплаты по услугам ЖКХ в России, сообщает РИА «Новости».

Сэкономить можно, установив индивидуальный счетчик тепла, который поможет избежать переплат за отопление при установлении теплой погоды, когда отопительный сезон уже начался.

Замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех заявил, что индивидуальный счетчик даст объективную картину и заставит ресурсоснабжающие организации экономить.

Профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев заявил, что если в масштабах одной квартиры установить такой счетчик невозможно, то такая возможность наверняка существует в масштабах дома с помощью установки общедомового прибора учета тепла и автоматизированного индивидуального счетчика.