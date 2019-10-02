Биржевые индексы падают второй день

Биржевые индексы США еще раз существенно снизились в среду, 3 октября, об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости».

Так, индекс Dow Jones упал на 1,86% до 26079,23 пункта, индекс S&P 4500 снизился на 1,79% до 2887,74 пункта, индекс Nasdaq стал ниже на 1,56% и упал до 7785,25 пункта.

Отмечается, в американской экономике медленнее чем раньше растет число рабочих мест. Также появляются данные об ослаблении сектора производства.

Ранее сообщалось, что биржи США закрылись разнонаправленно на фоне агрессивной риторики Трампа.