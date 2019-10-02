Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении денежных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Александров, обвиняемый в хищении 250 млн руб., был отправлен под домашний арест.

Как выяснило следствие, замглавы авиакомпании якобы привлекал адвокатов для оказания юридических услуг «Аэрофлоту», однако при этом работу делали штатные юристы. За оказание услуг по договору значилась сумма в размере €350 в час.

В пресс-службе «Аэрофлота заявили, что компания оказывает содействие следствию.

Ранее сообщалось, что замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве.