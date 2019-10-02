Новак пожаловался на «газовую дубинку» со стороны США

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российское государство обладает конкурентными преимущества и твердо стоит на европейском рынке относительно поставки газа. Об этом сообщает RT.

Министр отметил, что если страны Запада, особенно США, не будут устанавливать санкции против России, то ее успех будет прочным. Тем более, по словам главы Минэнерго, в стране есть огромная ресурсная база и развитая инфраструктура, а также себестоимость российского сырья самая низкая в мире.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее...если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой «газовой дубинки», которую почему-то раньше все время к нам применяли, а мы, наоборот, говорили о конкуренции», — пояснил Новак.

Министр отметил, что «газовая дубинка» больше всего атакует из-за океана.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго надеются на сохранение маршрута проекта «Северный поток - 2».