Россия получила еще 2 трлн рублей после продления сделки ОПЕК+

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В 2019 году бюджет России пополнился на 2 трлн рублей после продления сделки ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского министра энергетики Александра Новака.

Как отмечается, соглашение об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ будет действовать до 1 апреля 2020 года.

«В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн руб», — сообщил Новак.

Кроме того, в 2020 году прирост спроса на нефть составит 1,4 млн баррелей в сутки (на 0,4 млн больше, чем в 2019 году).

Ранее сообщалось, что в США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти.