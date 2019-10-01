Корпорация МСП рассмотрит возможность поддержки 5 проектов в Ярославской области

Ярославские предприниматели презентовали пять проектов, претендующих на господдержку по линии Корпорации МСП. Их общий объем инвестиций – около 365 млн руб., предполагается создать 70 рабочих мест, сообщает организация.

Ранее по итогам двух выездных сессий была оказана поддержка 11 проектам в Ярославской области с инвестициями в 1,7 млрд руб.

В рамках стратегической сессии корпорации также прошла презентация портала Бизнес-навигатора МСП, на котором за три года зарегистрировались более 13 тысяч предпринимателей региона.

«Экономика Ярославской области диверсифицирована. Здесь традиционно развиты энергетика, машиностроение, металлургия – это отрасли-локомотивы, которые дают толчок для реализации проектов МСП самых разных направлений. Еще один важный момент – Ярославль входит в Золотое Кольцо, значит тут созданы благоприятные условия для развития туризма, сферы, где у малого и среднего бизнеса прекрасные перспективы», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман.

Губернатор Дмитрий Миронов добавил, что в регионе в сфере МСП работает 150 тыс. человек, или 20% занятого населения в прошлом году оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 30% до 611 млрд руб.