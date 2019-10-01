В Минфине рассказали, когда уравняют НДФЛ для нерезидентов и резидентов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для нерезидентов может составить 13% с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, данный законопроект подготовлен.

Его смогут принять в осеннюю сессию, отметил глава Минфина

«Поэтому, по идее, можем принять это в этом году со сроком действия в следующем. Для этого есть все основания», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян.