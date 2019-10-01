«Роснефть» разработала уникальный катализатор

Компания «Роснефть» намерена заместить импортные катализаторы для гидроочистки, промышленные испытания первой партии которых прошли на предприятии «РН-Кат».

Это - первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги.

«Новое производство способно произвести объём катализаторов, который необходим в целом Российской Федерации. Мы его только что ввели», — сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Подзаг катализатор не имеет аналогов и превосходит иностранные образцы

Данные катализаторы позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5 и являются первыми для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способными полностью заменить иностранные аналоги. Этот катализатор планируется не только использовать в самой компании, но и поставлять другим игрокам отрасли.

Производство катализаторов резко упало после распада СССР. Когда Запад начал вводить в отношении российского ТЭК санкции, в РФ очень быстро восстановили производство отечественных компонентов, так как катализаторы – весьма уязвимое звено в производственной цепочке, по которому при желании было очень легко ударить, говорит гендиректор «ИнфоТЭК-терминал» Рустам Танкаев.

«И то, что «Роснефти» удалось провести промышленные испытания катализаторов процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо Евро-5 – огромное достижение. По крайней мере, без современного экологичного топлива мы уже не останемся. Более того, российские катализаторы по многим характеристикам превосходят импортные аналоги. Производство налажено на высочайшем технологическом уровне, продукция конкурентоспособна на внешних рынках, катализаторы «Роснефти» экспортируются. Полагаю, они будут поставляться и на зарубежные НПЗ «Роснефти», например, в Индии и в Германии – здесь можно предвидеть значительный синергетический эффект», — полагает эксперт.