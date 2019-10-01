Российские миллиардеры разбогатели на $30,6 млрд

Совокупное состояние миллиардеров России с января 2019 года увеличилось на $30,613 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как отмечается, в списке 500 богатейших людей мира оказались 23 россиянина.

Возглавил рейтинг владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в $24,3 млрд. На втором месте оказался основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон ($23,1 млрд), на третьем — владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК — Владимир Лисин ($20,4 млрд).

В список также вошли Алексей Мордашов ($18,7 млрд), Вагит Алекперов ($18,6 млрд); Геннадий Тимченко ($17,4 млрд) и другие.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд.