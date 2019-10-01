Новым главным редактором «Газеты.Ru» стал Сергей Рыбка

Новым главным редактором интернет-издания «Газета.Ru» стал Сергей Рыбка.

Рыбка в должности главного редактора будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики «Газеты.Ru», развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа.

Ранее он работал редактором и ведущим на радиостанции «Говорит Москва».

С июля 2016 года пост главного редактора «Газеты.Ru» занимала Ольга Алексеева, она займется новым проектом Rambler Group.