Минтруд повысит пенсии неработающих россиян в следующем году

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Минтруд проиндексирует страховые пенсии неработающих пенсионеров, об этом сообщается на официальном сайте Минтруда.

Уточняется, что выплаты вырастут на 6,6%, что в среднем составит одну тысячу рублей.

Согласно данным ведомства, такой показатель превысит ожидаемую инфляцию на 2,8%.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Также дополняется, что с апреля 2020 года правительство поднимет пенсию по государственному пенсионному обеспечению, это также касается социальной пенсии. По предварительным данным, на 7%.

Данное изменение распространится примерно на 4 млн человек, в том числе 3,2 млн россиян, получающих социальную пенсию.

Ранее Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян.