Россия обвинила США в визовой войне

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не хочет ввязываться в визовую войну Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рябков начал с того, что напомнил Вашингтону, что Москва может нанести ответные визовые меры, хотя не хочет этого.

По его мнению, на данный момент визовая война уже идет и ее начали США. Он посетовал, что российская сторона имеет большие проблемы из-за этой войны. В частности, российские дипломаты не могут получить визы в краткосрочные и длительные командировки в США.

«Мы предлагаем американцам договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», — подчеркнул Рябков.

Он пообещал, что Россия подумает о симметричном ответе на действия американской стороны.

Некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой ситуацию о невыдаче виз делегатам ГА ООН.