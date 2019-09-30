Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, в 2020 году цена на винный акциз повысится до 31 рубля за 1 литр, в 2021 году — до 32 рублей, в 2022 году — до 33 рублей.

В число подакцизных товаров также будут входить виноматериалы (кроме предназначенных для производства дистиллятов), виноград.

Акциз на виноград в 2020 году составит 30 рублей за 1 т, далее — 31 рубль и 32 рубля соответственно.

Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты.