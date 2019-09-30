Россиян предупредили об увеличении цен на молочную продукцию

В России могут на 10 процентов увеличиться цены на молочную продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты.

Согласно прогнозам, подорожание этой категории продуктов случится уже в ноябре.

Как отмечается, это произойдет из-за того, что в это время в России станет действовать две системы контроля молочной продукции. Они будут направлены на борьбу с фальсификатом.

Так, с ноября молоко, кисломолочные продукты и мороженое войдут в систему «Меркурий». На эти продукты будет необходимо в обязательном порядке оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС).

Кроме того, в России с июля начали наносить маркировку на молоко, сливки, кисломолочную и другие виды молочной продукции.

Сообщается, что для функционирования данных систем у торговых сетей возникнет необходимость в новой технике, персонале и программном обеспечении.

С этим и связывают рост цен на молочную продукцию.