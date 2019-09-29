Путин освободил от налога материальную помощь студентам

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому студенты и аспиранты освобождаются от уплаты налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правовой информации.

Как отмечается, теперь НДФЛ не будет облагаться материальная помощь в пределах 4 тысяч рублей, которую получают студенты и аспиранты.

Уточняется, что правка была внесена в пункт 28 статьи 217 части второй налогового кодекса России.

Как подчеркивается, закон начнет действовать с 1 января 2020 года.

Ранее Путин заявил о праве участия молодежи в протестах.