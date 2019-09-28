Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ

Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По имеющейся информации, об уходе Дадли с поста может быть объявлено уже в октябре.

Отмечается, что в это время компания хочет представить отчет по финансам за третий квартал 2019 года.

Как уточняется, пока имя будущего главы BP пока не определено.

Предполагается, что высокие шансы на этот пост есть у вице-президента компании Бернарда Луни, который занимается разведкой и освоением месторождений.