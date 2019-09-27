Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в мире довольна распространена практика увеличения пенсионных накоплений за счет личных. Однако в России большинство граждан не имеют доходов, которые можно выделить на увеличение пенсионного обеспечения в будущем.

Матвиенко подчеркнула, что россиянам непонятны механизмы формирования и начисления пенсии, потому что они постоянно меняются.

Ранее сообщалось, что Минфин рассчитывает перейти на новую систему добровольных пенсионных накоплений.