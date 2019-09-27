Эксперт отреагировал на заявление Польши по газопроводу OPAL

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии по изменению режима использования газопровода OPAL. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

По его словам, называя сложившуюся ситуацию «газовой трагедией», Польша пытается скрыть свое противодействие любым российским проектам, а также придать своим заявлениям насчет Opal связность. Однако по политическим причинам она следует американским интересам на европейском газовом рынке.

«Я думаю, что поляки пытаются как-то замаскировать свое противодействие любым российским проектам и придать своим словам хоть какую-то логичность», — заявил он.

Ранее в Польше положительно отозвались о решение суда ЕС по OPAL.