Валовый региональный продукт Якутии превысил 1 трлн рублей

Валовый региональный продукт Якутии, крупнейший в ДФО, превысил 1 трлн рублей. Индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 108,5%, что является максимальным показателем за последние 6 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В результате внедрения новой модели взаимодействия между бизнесом и властью Якутия за год поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата с 52 на 22 место. На Восточно-экономическом форуме-2019 Якутия заключила более 40 соглашений на сумму свыше 44 млрд рублей.

В республике были запущены в эксплуатацию Верхне-Мунское алмазное месторождение и золоторудное месторождение Гросс, весной 2019 года началось освоение новой алмазной трубки «Заря» и был открыт ювелирно-гранильный кластер ТОСЭР «Кангалассы». В Якутии начато строительство Жатайской судоверфи, в промышленную эксплуатацию были введены восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения компании «РНГ», а президент России Владимир Путин на полях ВЭФ-2019 дал старт к запуску горноперерабатывающего комплекса на базе месторождения «Вертикальное» в Кобяйском улусе Якутии. Главным событием 2019 года станет начало эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири» (ПАО «Газпром»).

В республике активно развивают не только крупный, но также малый и средний бизнес – сейчас в регионе в предпринимательстве заняты более 87 тысяч жителей, а к 2024 году это число должно увеличиться на четверть. В 2019 году на поддержку субъектов предпринимательства республики направлено более 700 млн рублей. Предпринимателям оказывается помощь в обучении, расширении рынков сбыта продукции, в сборе документов на получение займов, разработаны план-график обучения безработных граждан, желающих открыть собственное дело, и даже тестирование по выявлению предпринимательских способностей.