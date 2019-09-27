Эксперт прокомментировал увеличение мошеннических звонков клиентам банков

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал сообщения о том, что летом 2019 года резко подскачило количество мошеннических звонков клиентам банков. Об этом сообщает RT.

Он назвал ситуацию сложной, пояснив, что мошенники изобретают все более изощренные методы для обманов. Так, они покупают информацию о пользователе и могут посмотреть его банковские данные, например, остаток средств на счете.

Это опасно тем, что мошенник, знающий персональные данные клиента, легко может вызывать доверие у пользователей, которые думают, что им звонят официальные представители учреждения.

Причиной стремительного усиления данной проблемы он назвал недобросовестность работников банка, которые способствуют мошенникам в их действиях.

Также он добавил, что обманщики могут пользоваться даркнетом и незаконно извлекать данные клиентов банков без прямого взаимодействия с их сотрудниками.

Ранее стало известно, что жителей России стали чаще обманывать путем подмены номеров банков.