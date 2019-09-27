МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

Международный валютный фонд (МВФ) отметил распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины, сообщает ТАСС.

Как следует из отчета по итогам работы миссии МВФ, рост украинской экономики сдерживается «слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе».

По мнению МВФ, в экономике страны доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи.

Ранее СМИ сообщили, что МВФ может оставить Украину без нового кредита.