Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА «Новости».

Об этом говорится в перечне поручений премьера.

Эксперимент будет проводиться в Москве, Татарстане и Калининградской области.

Предполагается ограничить контрольные мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, производства, хранения, перевозки и реализации.

Срок выполнения — до 15 октября.