В России намерены создать цифровую базу данных плательщиков за ЖКУ

Минстрой совместно с депутатами Госдумы разрабатывает вопрос о создании в России базы персональных данных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по жилищной политике и ЖКХ в Госдуме Сергея Пахомова.

Как отмечается, власти планируют реализовать инициативу к апрелю 2020 года. В настоящее время решается вопрос о том, какая информация о гражданах может попасть в реестр. Рассматриваются паспортные данные, СНИЛС, ИНН.

Власти рассчитывают, что система исключит случаи судебного взыскания задолженности с добросовестных плательщиков, а также поможет определять нарушителей.

Ранее сообщалось, что стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ.