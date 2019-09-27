Медведев поручил сформировать потребкорзину для здорового питания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил усовершенствовать разработки относительно постепенного перехода на новую потребительскую корзину с базовым набором продуктов для здорового питания для граждан страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отмечается, изменения предполагается внести в 2021 году. Новая потребительская корзина будет предназначена для различных групп населения страны.

Ранее сообщалось, что Медведев призвал пересмотреть состав потребительской корзины.