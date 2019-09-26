Россельхознадзор ужесточил транзит продукции для трех белорусских компаний

Россельхознадзор усложнил правила для транзита товаров через территорию России в Казахстан, Армению и Киргизию для трех белорусских предприятий --«Поселковое мясо», «ГлобалКомьюнити» и «Сырный край». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, новые требования вступят в силу 27 сентября текущего года.

В ведомстве пояснили, что пропуск продукции, транспортируемых указанными предприятиями, будет производиться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии о желании принять предлагаемые товары.

В Россельхознадзоре также отметили, что изменения были введены вследствие проверок белорусских компаний. В ходе досмотров были выявлены незаконные поставки продукции указанных предприятий на российские рынки.

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