Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»

Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 29% случаях четырехдневка не повлияет на туристическую активность, 17% респондентов не смогли ответить на вопрос.

При этом 67% из положительно ответивших граждан хотели бы также получить повышение в зарплате. Несмотря на прежний уровень дохода, 22% все же намерены путешествовать.

36% опрошенных предпочли отдых в России, 32% — путешествие за границу.

Известно, что опрос проходил в период с 17 по 22 сентября, в нем приняли участие более 1,6 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России.