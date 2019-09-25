Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» прожиточный минимум составит 9311 рублей.

Отмечается, что в 2019 году прожиточный минимум пенсионеров ровняется 8846 рублям.

Ранее сообщалось, что Росстат назвал размер средних пенсий в регионах России.