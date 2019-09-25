Корпорация МСП может поддержать еще шесть проектов в Башкирии

Корпорация МСП рассмотрит возможность поддержки шести новых инвестиционных и лизинговых проектов в Республике Башкортостан, говорится в сообщении организации. Общий объем инвестиций в проекты может составить более 785 млн рублей.

Среди проектов – создание распределительного центра для хранения сельхозпродукции, расширение производств двумя компаниями, привлечение финансирования для внедрения инновационных услуг стоматологической клиникой. Региональная лизинговая компания Башкортостана может оказать поддержку проекту по переработке отходов и проекту модернизации контроля качества выпускаемой продукции компании-производителя химикатов. Ранее РЛК Башкортостана оказала льготную лизинговую поддержку 40 предприятиям малого и среднего бизнеса из разных регионов России на 2 млрд рублей.

«Мы с коллегами приезжали в Уфу ранней весной – тогда нам представили 6 перспективных проектов. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет порядка 1,5 млрд рублей. Трем из них уже оказана финансовая поддержка Корпорации», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман.

Презентация новых проектов состоялась в рамках выездной стратегической сессии, прошедшей на полях Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.