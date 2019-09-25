Названы регионы c самыми высокими пенсиями

По данным Росстата за первое полугодие 2019 года, самые высокие пенсии получают жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Магаданской области, передает ТАСС.

Самый высокий средний размер назначенных пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе — 24318 руб., в НАО эта цифра составляет 21605 руб., в Магаданской области — 21553 руб., следом идем Камчатский край с 21243 руб.

В свою очередь самые низкие пенсии зарегистрированы в Дагестане. Там средняя пенсия составляет 10922 руб

По всей России средний размер пенсии по итогам первого полугодия составил 14,1 тыс. руб.