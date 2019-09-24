Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

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Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, цены упали после слов Трампа про Китай.

По данным на 21.05 по мск., стоимость нефти марки Brent достигла $62,69 за баррель, что на 3,13% ниже показателя предыдущей торговой сессии. Кроме того, снижение показала и нефть марки WTI, которая стала стоить $56,95 за баррель.

Ранее сообщалось, что доллар упал ниже 64 рублей на фоне атак на НПЗ.