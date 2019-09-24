Названы наиболее популярные алкогольные напитки в РФ

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Стало известно, какие самые популярные алкогольные напитки были у россиян в сентябре 2019 года. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что первое место в рейтинге заняло пиво.

Далее идет вино, водка, коньяк, а также сидр.

Как стало известно, в рейтинге наиболее популярных безалкогольных напитков первая строчка досталась воде. Еще в рейтинг вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.

Сообщается, что для данного исследования были обработаны фискальные данные с касс.