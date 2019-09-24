Названы наиболее популярные алкогольные напитки в РФ
Стало известно, какие самые популярные алкогольные напитки были у россиян в сентябре 2019 года. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что первое место в рейтинге заняло пиво.
Далее идет вино, водка, коньяк, а также сидр.
Как стало известно, в рейтинге наиболее популярных безалкогольных напитков первая строчка досталась воде. Еще в рейтинг вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.
Сообщается, что для данного исследования были обработаны фискальные данные с касс.