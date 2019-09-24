Госдолг регионов России стал ниже 2 трлн рублей

Объем задолженности субъектов России по состоянию на 1 сентября 2019 года достиг отметки 1,995 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российское Министерство финансов.

Как известно, ранее задолженность субъектов России на 1 августа 2019 года составляла 2,016 трлн рублей.

Отмечается, что причиной снижения госдолга является хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина регионов. Кроме того, этому поспособствовали меры финансового ведомства.

Сообщается, что до данного уровня этот показатель не снижался с ноября 2014 года.

«На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство», — прокомментировал сокращение госдолга первый замминистра финансов России Леонид Горнин.

Ранее сообщалось, что чистый государственный долг России стал отрицательным.