Трамп и Дуда обсудили план противостояния «Северному потоку — 2»

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Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили то, какие действия будут наиболее эффективными для препятствования реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, лидеры двух стран во время перегворов затронули вопросы развития сотрудничества в областях обороны, безопасности и энергетики.

Дуда и Трамп согласились в том, что «Северный поток — 2» представляет угрозу энергитической безопасности Европы, поэтому они также обсудили пути противостояния газовому проекту.

Окончание строительства «Северного потока — 2» запланировано на конец 2019 года. Строительство последней заключительной части зависит от разрешения властей Дании.

Ранее сообщалось, что в США одобрили санкции по «Северному потоку — 2».