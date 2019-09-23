Крупнейший лоукостер Европы подал заявку на полеты в Россию

Крепнейший лоукостер Европы Ryanair подал заявку на полеты в Россию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кроме того, заявки также подали британская компания EasyJet и венгерская WizzAir.

Гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев добавил, что за счет положительного решения по авиаперелетам этих компаний планируется увеличение количества туристов в Санкт-Петербург до 6 млн ежегодно.

Также планируется запуск в аэропорту Пулково в тестовом режиме седьмой степени «свободы воздуха», те осуществление прямых рейсов из Петербурга в третьи страны без пересадок на территории страны происхождения авиакомпании.

Ранее сообщалось, что российский самолет МС-21 впервые совершил международный перелет.