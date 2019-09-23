Путин дал поручения по итогам ВЭФ

Президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума дал поручения. Об этом сообщили в заявлении организаторы ВЭФ.

Так, согласно документу, российский лидер поручил изменить ипотечный кредит до 2% для молодых семей на территории Дальневосточного округа сроком до 1 января 2025 года, а также на строительство дома на земельном участке.

Кроме того, компенсации, которые выплачивают участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», приехавшим на работу в сельские населенные пункты, увеличат до 200%.

Уточняется, что по итогам ВЭФ планируется увеличение квот для студентов, которые поступают на целевое обучение по специальностям и направлениям, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда.

Ранее сообщалось, что Путин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в целом по стране.