В правительстве назвали преждевременными слова о массовом сокращении госслужащих

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышения зарплат в госсекторе на данный момент нет.

Ранее в Минфине заявили, что новая реформа сферы госуправления, направленная на массовое сокращение госслужащих, вступит в силу в 2020 году.

По словам Осипова, заявление коллег из министерства финансов несколько преждевременно, в настоящее время обсуждаются разные концепции и подходы к реформированию.

Премьер Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний, где будут определены основные принципы и направления реформы.