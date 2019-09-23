В 2020 году ожидается массовое сокращение госслужащих

Новая реформа сферы госуправления, направленная на массовое сокращение госслужащих, вступит в силу в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минфина Татьяну Нестеренко.

Как отмечается, оставшимся на посту бюджетникам поднимут заработные платы. Как отметила представитель Минфина, при большом числе работников проблематично обеспечить достойный уровень оплаты труда.

По ее словам, для сохранении всех на должности необходимо 100 млрд ежегодно.

После сокращения оставшиеся средства используют для зарплат гражданских служащих.

Известно, что реформа пройдет в два этапа, начнется она с сокращения численности госслужащих, далее будет структурное совершенствование государственного аппарата.

Ранее сообщалось, что Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских.