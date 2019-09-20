В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом информируют «Украинские новости».
«Это, конечно, конфискация», — ответил Милованов на вопрос о планируемых мерах для предотвращения покупки земли россиянами.
По его мнению, именно этот механизм стоит начать применять «более широко».
Кроме того, он назвал российских граждан «агрессорами».
Ранее Медведев заявил о конфискации в бюджет техники для незаконной рубки лесов.