На Украине пригрозили конфисковать земли у россиян

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов заявил, что власти Украины решили конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать граждане России, сообщают «Украинские новости».

Министру задали вопрос о том, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами.

«Это, конечно, конфискация», — ответил Милованов.

Он отметил, что этот механизм еще необходимо отработать.

«Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм», — сказал Милованов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что земельную реформу реализуют в 2019 году.