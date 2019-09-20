На Украине пригрозили конфисковать земли у россиян
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов заявил, что власти Украины решили конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать граждане России, сообщают «Украинские новости».
Министру задали вопрос о том, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами.
«Это, конечно, конфискация», — ответил Милованов.
Он отметил, что этот механизм еще необходимо отработать.
«Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм», — сказал Милованов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что земельную реформу реализуют в 2019 году.