Город проведения следующего форума «Среда для жизни» выберут на конкурсной основе

ДОМ.РФ и Минстрой РФ планируют провести конкурсный отбор мест для проведения форума «Среда для жизни», и по такому принципу будет определен следующий город, где он состоится, рассказали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде.

«По предложению Минстроя России мы сейчас займемся разработкой критериев, по которым будем определять проведение форума. Поступает большое количество заявок от городов, поэтому следующий город мы будет выбирать на конкурсной основе», - пояснил Плутник.

По словам Якушева, оценкой должна стать не бюджетная обеспеченность региона, а нацеленность региональных и муниципальных команд на получение результата.

«Основой должно быть желание региональных и муниципальных команд меняться и менять свою территорию, свой город к лучшему, реализовывать лучшие практики», - подчеркнул министр.

Форум «Среда для жизни» ежегодно проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя в городах, демонстрирующих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду.

Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

В 2016 году форум проводился в Иннополисе. По его итогам форума стартовала работа над разработкой Стандарта комплексного развития территорий. В 2017 году форум принимал Саратов, где была представлена методика расчета Индекса качества городской среды, разработанного ДОМ.РФ и КБ Стрелка, а также объявлены результаты конкурса на разработку дизайн-проектов развития ключевых общественных пространств в 15 городах России. В 2018 году местом проведения форума стал Калининград, и там был дан старт образовательной программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

Партнерами форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде выступают Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство Стратегических Инициатив.