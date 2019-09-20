Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил президенту Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.

Как отметил Ливинский, за счёт объединения активов в 2018 - 2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%.

«Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений – в 1,5 раза, с 90 до 60 дней», - подчеркнул глава «Россетей».

Рассказал Ливинский и о цифровой трансформации компании, продемонстрировав преимущества интеллектуального оперативно-технологического управления на примере Ижевского городского диспетчерского пункта, открытого накануне.

Глава «Россетей» также доложил о пилотном проекте интеграции дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона, реализованном в Ижевске. «Экономия потребления при реализации предложенной концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей», - отметил Павел Ливинский.

В свою очередь, Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами группы компаний «Россети», одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ, включающей создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.