США рассчитывают на торговую сделку с Китаем

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Белый дом надеется на сделку с Китаем. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, хотя американский лидер Дональд Трамп и Белый дом рассчитывают на заключение торгового соглашения с КНР, пока не понятно, готов ли Пекин к сделке.

«Мы по-прежнему надеемся, но сейчас вопрос в том, хочет ли Китай заключить сделку», — отметил Пенс.

Он подчеркнул, что, по мнению Трампа, сделка с Китаем должна быть направлена ​​на борьбу с кражей интеллектуальной собственности и принудительной передачей технологий.

При этом он добавил, что Китай на протяжении долгого времени злоупотреблял правилами торговли в своих интересах и пользовался преимуществами экономики Соединенных Штатов.

Как отмечается, в четверг, 19 сентября, участники торговых переговоров обеих стран возобновили переговоры через несколько месяцев после того, как тупик в дискуссии сменился периодом эскалации торговой войны.

Ранее Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем в случае переизбрания.