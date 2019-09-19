Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины завершены

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

Уточняется, что они продлились около 40 минут.

Начало переговоров было отложено на час, оно состоялось в 15.30 мск. Перед основной частью стороны пообщались в узком кругу.

Также отмечается, что центральной темой консультаций стал вопрос продления контракта на транзит газа из России в Европу по территории Украины после 2019 года. Для этого требуется достичь договоренности о продлении соответствующего договора между Москвой и Киевом.

Ранее премьер Украины заявил о готовности Киева к переговорам с РФ по транзиту газа.