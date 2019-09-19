Миллер оценил шансы достроить «Северный поток — 2» к концу 2019 года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о перспективах окончания строительства «Северного потока — 2» к концу 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что шансы остаются, поскольку осталась меньше пятой части работ, однако скорость процесса упирается в решения датских властей.

Миллер также отметил, что на строительство датского участка всего требуется пять недель, а также напомнил, что время, после которого завершение строительства в 2019 году становится невозможным, еще не прошло.

«Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении», — заявил Миллер.

Предприниматель также подчеркнул, что строительство ведется строго по графику.

Ранее сообщалось, что «Газпром» снизил поставки по Opal.