Эксперт прокомментировал новый порядок взыскания долгов с граждан

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин прокомментировал новую систему, регулирующую порядок взыскания долгов с граждан. Об этом сообщает НСН.

По его мнению, данные изменения почти не повлияют на выплату долгов. Свою позицию он объяснил тем, что крупные кредиторы и сейчас не торопятся обращаться в суд с первого же дня просрочки.

Он сказал, что поменяется лишь количество региональных коллекторских агентств — оно увеличится.

Он также добавил, что вероятен конфликт с другой недавно принятой инициативой, касающейся ограничений работы коллекторских агентств по долгам ЖКХ. Если и на них распространится обязательный досудебный порядок, то станет не ясно, должны ли сами компании-кредиторы, связанные со сферой ЖКХ, соблюдать его или эта ответственность ляжет на другие стороны.

«Особых изменений не будет, так как банки и сейчас в основном ведут и претензионную работу сами, прежде чем передать коллекторским агентствам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что долги в России начнут взыскивать по-новому.