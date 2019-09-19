Корпорация МСП и ЕАБР будут продвигать сервисы для предпринимателей в ЕАЭС

На территории стран-членов Евразийского экономического союза может быть внедрен геомаркетинговый информационно-аналитический ресурс на базе российского Бизнес-навигатора МСП. Соответствующий протокол о намерениях, предполагающий продвижение цифровых сервисов для предпринимателей стран-участниц ЕАЭС подписали гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман и председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

«Уверен, что создание аналогичных цифровых платформ в партнерстве с коллегами из Евразийского банка развития на территории стран ЕАЭС даст мощный стимул для роста числа МСП в странах-участницах объединения и станет драйвером производственной кооперации между нашими странами», — сказал Браверман.

Сейчас на портале зарегистрировано около 2 млн российских пользователей, в том числе 1,3 млн – компаний из числа малого и среднего бизнеса. По данным корпорации, около 600 тыс. компаний-пользователей сервисов Бизнес-навигатора, охватывающего 177 крупнейших городов России, показали рост выручки и сервисов.

Портал предоставляет информацию об открытии бизнеса, инвестициях, а также позволяет рассчитать бизнес план, спрос, проанализировать число конкурентов, подобрать помещения.