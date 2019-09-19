В Раде не ждут четких решений по газу на трехсторонней встрече

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что на трехсторонней встрече по продолжению поставок газа из России через украинскую территорию в ЕС после 2019 года вряд ли будут достигнуты конкретные договоренности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что вряд ли будет какое-то решение принято», — сказал он.

Герус добавил, что это важный этап для того, чтобы прийти к конкретной позиции в ближайшее время.

Также депутат отметил, что сохранение поставок газа через Украину в Европу позволит покупать Киеву и дальше газ в ЕС по конкурентным ценам.

Ранее сообщалось, что на Украине оценили шансы договориться по газу с Россией.