В российских регионах отметили нехватку работников

В большинстве российских городов существует дефицит сварщиков, слесарей, грузчиков и сборщиков, возглавляют список врачи. Об этом сообщает «Комерсантъ».

Как отмечается, россияне меньше всего выбирают профессии, связанные с физическим трудом. Так, наименее популярными являются должности шлифовальщика, фасовщика, швеи и оператора станков.

Если говорить об элитных профессиях, то больше всего не хватает медицинских работников (в 64 из 75 проанализированных регионов).

В Москве и Санкт-Петербурге нужны специалисты в областях бизнеса и IT (ERP-консультант в Москве и CRM-специалист в Санкт-Петербурге).

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России установил исторический минимум.