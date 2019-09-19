В российских регионах отметили нехватку работников
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В большинстве российских городов существует дефицит сварщиков, слесарей, грузчиков и сборщиков, возглавляют список врачи. Об этом сообщает «Комерсантъ».
Как отмечается, россияне меньше всего выбирают профессии, связанные с физическим трудом. Так, наименее популярными являются должности шлифовальщика, фасовщика, швеи и оператора станков.
Если говорить об элитных профессиях, то больше всего не хватает медицинских работников (в 64 из 75 проанализированных регионов).
В Москве и Санкт-Петербурге нужны специалисты в областях бизнеса и IT (ERP-консультант в Москве и CRM-специалист в Санкт-Петербурге).
Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России установил исторический минимум.