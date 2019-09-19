Трамп положительно оценил решение ФРС снизить базовую ставку

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Федеральной резервной системы Соединенных Штатов снизить базовую процентную ставку до 1,75 — 2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского лидера.

По мнению Трампа, снижение ставки стало отличным решением.

Однако он отметил, что ФРС нужно было действовать быстрее в этом вопросе.

При этом американский лидер считает, что Федеральная резервная система США совершила «кое-какие ошибки».

Ранее Трамп раскритиковал ФРС Соединенных Штатов после снижения базовой процентной ставки.